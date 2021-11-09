Омск, , 07:48 — REGNUM Межрегиональная художественная выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, открылась 8 ноября в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в правительстве Омской области.

Фёдор Достоевский

На выставке «Достоевский в произведениях изобразительного искусства» представлено 132 произведения 59 авторов из 13 регионов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Омск, Ростов-на-Дону, Барнаул и другие регионы.

Проект знакомит гостей и жителей Омска с творчеством великого писателя в лучших традициях российской школы изобразительного искусства, уточнили в облправительстве.

Выставка будет работать до 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2021 года в Омской области стартовала «Неделя Достоевского». Центральные события запланированы на 11 ноября. В этот день будет отмечаться 200-летие со дня рождения Достоевского.

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