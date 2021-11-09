Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина второй раз за сутки обновила свой исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Биткоин Huffingtonpost.de

По состоянию на 06:44 мск биткоин в ходе торговой сессии вырос в цене на 4,69% и достиг отметки в $68,230 тыс. Далее криптовалюта ускорила свой рост до 4,82%, и к 06:50 мск её цена составила $68,354 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цена биткоина обновила свой исторический максимум в ходе торговой сессии сегодня утром, по состоянию на 02:40 мск цена на биткоин достигла отметки в $67,650 тыс.

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