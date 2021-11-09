Челябинск, , 07:46 — REGNUM В Челябинске несколько развлекательных заведений оштрафовали за различные коронавирусные нарушения. Об этом заявил замглавы города Игорь Постнов.

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Всего было проверено 32 таких организации. Нарушителей наказали в том числе и за работу по ночам.

За нарушения масочного режима было составлено 74 протокола, добавил чиновник. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области действуют ограничения, вызванные пандемией коронавируса.