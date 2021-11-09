Воронеж, 9 ноября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись в Верхнемамонском районе Воронежской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, авария произошла в 23:40 8 ноября на 717 километре трассы М-4 «Дон». Легковой автомобиль «Лада приора» двигался в сторону Москвы, однако столкнулся с иномаркой Toyota RAV4. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также три человека в салоне иномарки. Отмечается, что среди погибших был ребенок. В настоящее время обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября автобус столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске. В результате аварии пострадали пять человек.