Ульяновск, 9 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области на очередном «Строительном часе» подняли проблему переселения жителей из аварийного жилья. Глава региона Алексей Русских считает, что это «одна из острейших проблем». Об этом губернатор написал на своей странице в «Фейсбуке».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

По его словам, 8 ноября на «стройчасе» разбирался, какими темпами идёт программа переселения, подчеркнув, что данный вопрос нужно держать на постоянном контроле.

«Одна из острейших проблем, которую пытаемся решить ускоренными темпами, — переселение граждан из аварийного жилья. Люди годами мучаются, проживая в абсолютно непригодных условиях», — написал Алексей Русских.

По данным властей, с начала года в Ульяновской области получили новое жильё свыше 300 жителей, в ожидании новоселья в 2021 году — ещё 282 человека.

Руководитель региона подчеркнул, что главам муниципалитетов следует усилить работу и ускорить решение вопросов, связанных с обеспечением новым жильём. Содействие муниципальным образованиям оказывает региональное министерство строительство.

«Люди должны встречать Новый год уже в новых квартирах», — сказал губернатор.

Всего в Ульяновской области до конца 2023 года жилищные условия улучшат порядка 1500 жителей. Алексей Русских заявил, что на федеральном уровне регион поддержали «с этой идеей», на что выделено финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Теперь дело пойдёт быстрее. Те аварийные дома, которые я видел, не выдерживают критики», — уверен глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области так же решают проблемы дольщиков. Ранее власти заявляли, что до конца 2021 года дольщики ещё десяти проблемных домов получат новое жильё. Полностью решить проблемы дольщиков в Ульяновской области планируют к 2024 году.