Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 ноября ростом на фоне опубликованных ещё 5 ноября позитивных данных по числу рабочих мест и одобренного законодателями пакета мер поддержи экономики. Больше других вновь прибавил Dow Jones.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 104,27 пункта (0,29%), до уровня 36 432,22 пункта. S&P 500 подорожал на 4,17 пункта (0,09%), поднявшись до уровня 4701,70 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 10,77 пункта (0,07%), до уровня 15 982,36 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,38 (0,47%), до уровня $81,93 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 ноября — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне позитивных данных по числу рабочих мест.

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