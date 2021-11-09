Чита, , 07:34 — REGNUM Жители Забайкалья инициировали сбор подписей под обращением в генеральную прокуратуру РФ об отмене системы QR-кодов и разъяснении границ законности такой меры. Как сообщает zab.tv, он продлится 10 ноября включительно.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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«Вообще я абсолютно не публичный человек, я не намеревалась никуда идти. Но всё уже дошло до той точки, что кто-то должен встать и сказать: «Господа, давайте уже делать». Мы, конечно, против чтобы была болезнь и люди заражались, но давайте всё-таки применять законные меры и не ограничивать людей», — пояснила одна из инициаторов акции юрист Татьяна.

Она также напомнила, что QR-код не является подтверждением иммунитета или удовлетворительного состояния здоровья. Привитые тоже болеют и заражают окружающих, но самыми «опасными» и бесправными сегодня признаны люди, которые отказались от прививки. Легализуя принудительность прививки власти делят население надвое: имеющих QR-код — а значит полноправных граждан, и не имеющих его — группу, которой оставили лишь возможность покупать продукты (и то не во всех магазинах).

Мнение поддерживает общественный деятель, юрист Марина Савватеева. Отдавая отчёт о нужности прививки, она напомнила, что ведённое требование ущемляет людей с законным правом на добровольный отказ от вакцинации, людей с медотводом по медицинским показаниям, и людей, не желающих регистрироваться на интернет-портале госуслуг и оставлять там свои персональные данные по здоровью.

«Проверять имеют право только сотрудники полиции, уполномоченные сотрудники из администрации края и города, Роспотребнадзора. Никакой охранник, никакой сторож, никакой официант, никакой продавец этого делать не может. Мы уже фактически запустили это нарушение прав людей, их дискриминацию, а власти никак не реагируют. Наоборот, говорят: «Как хорошо мы сделали, как классно придумали QR-коды, люди побежали вакцинироваться», — подчеркнула юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье стало одним из первых регионов, где осенью 2021 года была введена система QR-кодов для населения. В связи со значительным увеличением распространения коронавируса, власти региона объявили о начале её действия в регионе с 25 октября.

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