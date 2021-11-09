Анкара, , 07:32 — REGNUM Американские военные корабли заходят в Чёрное море для того, чтобы напугать и создать для России и Турции дискомфорт, но по большей части учения США в этом регионе постановочные. Об этом рассказали представители Турецкой молодёжной ассоциации (TGB), сообщил 8 ноября телеканал РЕН ТВ.

Флагманский корабль США Mount Whitney U.S. Navy

«Америка и так постоянно плавает в наших морях, и в Средиземном море тоже военные учения проводят. Не стреляют, но оружие постоянно направлено в сторону Турции», — прокомментировала президент стамбульского отделения TGB Дуйгу Карабулут появление флагмана Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминца Porter.

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По её словам, США уже вмешивались во внутренние дела Афганистана, Сирии, Ирака, и попытались устроить переворот в Турции, но угрозу быстро распознали и избавились от неё.

«В 2016 году в Турции была попытка революции, это по моему мнению тоже сделала Америка и её последователи в Турции, они все убежали потом. Турция избавилась от них», — сказала Карабулут.

Такого же мнения придерживается член Союза молодежи Турции Мурат Катланч. По его словам, «целью Америки является слом конвенции Монтрё для начала войны в Чёрном море».

Конвенция Монтрё о статусе проливов принята в 1936 году в Швейцарии. Она восстанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море.

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