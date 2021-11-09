Тюмень, , 07:32 — REGNUM В Тюмени управа Калининского административного округа в 2020 году завысила стоимость эвакуации автомобилей. Об этом сообщает Счётная палата муниципалитета.

Эвакуатор Nikolaev ec06ffa5

«По муниципальному контракту, заключённому неконкурентным способом, цена единицы оказания услуги по эвакуации транспортного средства на 64% превышает среднюю цену единицы услуги по контрактам, заключенным по итогам аукционов», — сообщает Счётная палата Тюмени.

Счётной палатой областной столицы будет оформлено представление управе Калининского административного округа.

На сайте госзакупок числится два контракта, заключённых между Калининским административным округом и ООО «Русский дом». Согласно первому контракту на 326,4 тыс. рублей стоимость единицы услуги составила 6936 рублей, по второму контракту на 978,3 тыс. рублей эвакуация одного автомобиля стоит 4000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парковки в центре Тюмени с 29 ноября становятся платными.

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