Владивосток, , 07:29 — REGNUM Жизням членов экипажа контейнеровоза, севшего на мель недалеко от порта Находка, ничего не угрожает. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1843

Губернатор уточнил, что экипаж судна Rise Shine находится в безопасности, опасных грузов в контейнерах нет. Разлива нефтепродуктов не наблюдается, повреждения топливных танков удалось избежать.

В настоящее время идёт установка боновых заграждений вокруг судна, чтобы исключить разлив нефтепродуктов из топливных резервуаров судна. Спасение экипажа, по словам Кожемяко, станет возможным после того как стихнет волнение на море.

По данным пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на борту контейнеровоза находится 298 тонн топлива. Судно находится в стабильном состоянии, оно переломилось, но жизням членов экипажа ничего не угрожает.

Контейнеровоз осуществлял перевозку грузов под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный. Собственником контейнеровоза является компания Often Trading Company Ltd. На борту судна 14 членов экипажа, граждан РФ среди них нет. В настоящее время на помощь терпящему бедствие контейнеровозу направлено из Владивостока судно «Лазурит», планируемое время прибытия на место ЧП 08:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на помощь терпящему бедствие в заливе Восток Японского моря судну направлен вертолёт.

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