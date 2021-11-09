Посёлок городского типа Нижний Бестях, Якутия, , 07:28 — REGNUM В Москве подписаны несколько договоров, по которым начнут прорабатывать варианты прокладки железнодорожной ветки из Нижнего Бестяха (Якутия) в Магадан. Документы скрепили своими подписями в том числе представитель АО «Железные дороги Якутии» Денис Сычугов и генеральный директор АО «Инвестиционная компания «РЖД-Инвест» Иван Григорович, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе «ЖДЯ».

Строительство железной дороги

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Компании будут сотрудничать с целью обосновать целесообразность строительства железной дороги в Магадан. Будут выполнены расчёты финансового-экономических аспектов прокладки линии. Основой для этих расчётов станут результаты экспедиции сотрудников Института развития экономики и транспорта совместно с Мосгипротрансом, которые осмотрели места строительства железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, всего рассматриваются шесть вариантов путей, по которым будут прокладывать новую железную дорогу, два из них названы приоритетными. Помимо строительства новой ветки вдоль трассы «Колыма» также рассматривается место, где раньше проходила дорога через село Томтор в Якутии.