Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске днем 9 ноября, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

ДТП

Сообщается, что авария произошла на проспекте Мира у «Дома торговли». В салоне автобуса на момент столкновения находились 20 человек. В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров автобуса. Отмечается, что пострадавших передали медикам. Других подробностей дорожной аварии пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пассажирский автобус перевернулся в Хабаровском крае. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Отмечалось, что одного из пассажиров пришлось госпитализировать.