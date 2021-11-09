Омск, 9 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 6 ноября 2021 года в переписи населения приняли участие около 1 млн 350 тысяч человек. Это более 71% населения, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ссылаясь на информацию руководителя Омскстата Елены Шориной.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

Ход проведения переписи в Омской области обсудили в ходе совещания, проведённого 8 ноября губернатором региона Александром Бурковым.

Напомним, пройти перепись можно на портале государственных и муниципальных услуг, на дому, в помещениях стационарных участков. В регионе работают более 3,4 тыс. переписчиков. Все они приступили к работе в установленный срок.

«Напоминаю, что перепись населения — вопрос государственной важности. От того, как пройдём перепись, будем планировать, как жить. Какие социальные объекты возводить, где жилищное строительство необходимо», — прокомментировал Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года.

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