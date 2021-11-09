Оренбург, 9 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Оренбурге при проверке торгового павильона у предпринимателя обнаружили крупную партию контрафактного товара. Одежда, выставленная на продажу, являлась подделкой известных брендов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Контрафактный товар

Документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров, приобретение товаров, а также разрешения правообладателей на использование товарного знака, у бизнесмена отсутствовали. Ущерб, нанесенный правообладателям товарных знаков, оценивается в более чем 4 млн рублей.

По результатам выездной таможенной проверки составлен рапорт для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака с причинением крупного ущерба»).