Чебоксары, 9 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Чувашия попала в пятёрку регионов, где население чаще всего вынуждено брать кредиты. Средняя задолженность домохозяйства в республике оценивается в размере 353 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения ОНФ со ссылкой на обновлённые данные кредитной и сберегательной активности домохозяйств в регионах страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что рейтинг по итогам первого полугодия 2021 года сформирован на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ (бюро кредитных историй) экспертами проекта ОНФ «За права заёмщиков».

Согласно расчётам «фронтовиков», кредитная нагрузка жителей страны (отношение среднего объёма задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство) за полугодие увеличилась с 27% до 35%, задолженность по кредитам возросла на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей.

В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года уровень просроченной задолженности вырос с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15 735 рублей до 17 350 рублей.

В чувашском штабе ОНФ отмечают, что к наиболее закредитованным регионам отнесены Тува (78%) и Калмыкия (64%), а Чувашия наряду с Ленинградской областью и Удмуртией заняла третью позицию (50%) со средним размером задолженности в сумме 353 242 рублей. Детали расчётов данного соотношения не приводятся.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Чувашии Илья Васильев выделяет несколько факторов, которые могли стать причиной высокой закредитованность. По его словам, которые приводятся в релизе, средняя зарплата в регионе ниже, чем средняя по стране, и люди зачастую вынуждены перекредитовываться, чтобы закрыть предыдущий займ, наращивая тем самым долговую нагрузку.

«Полагаю, что изменение ситуации возможно, если начнётся рост экономики в регионе, и, следовательно, рост доходов населения», — считает чувашский «фронтовик».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе — августе 2021 года жители Чувашии взяли в банках новые кредиты на сумму 91 млрд рублей, что на 43,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В результате на 1 сентября 2021 года объём кредитов достиг 170 млрд рублей, превысив уровень 2020 года на 21,2%.