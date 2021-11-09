Прая, 9 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», утром 8 ноября покинул порт Праю — столицу островного государства Кабо-Верде, и взял курс в северном направлении. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Это был уже второй за время дальнего похода визит отряда в порт островного государства, расположенного в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Первый раз российские моряки посетили гостеприимную Праю в конце сентября, во время следования в Гвинейский залив.

пресс-служба СФ «За время стоянки в порту североморцы пополнили запасы воды, топлива и продовольствия. Для экипажей большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Алтай» были организованы автобусные экскурсии по историческим местам города с соблюдением противоэпидемических требований».

Из базы Северного флота в Североморске БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня и за время похода преодолел более 23 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств. В Атлантике он принял участие в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота. За время действия в Средиземном море отряд совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провёл несколько учений по различным видам обороны отряда кораблей на морском переходе и поиску подводных лодок условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре «Вице-адмирал Кулаков» обеспечивал безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе, в том числе, предотвратив захват пиратами панамского контейнеровоза «Люция» с гражданами Украины, России и Румынии в составе экипажа.