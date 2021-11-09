Светлый, Оренбургская область, , 07:13 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении бывшего главы Светлинского района. Он признан виновным во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

Установлено, что экс-чиновник брал взятки, как деньгами, так и услугами имущественного характера. Так, весной 2020 года, будучи главой муниципального образования, мужчина получил от представителя коммерческого предприятия взятку 400 тыс. рублей за общее покровительство и предоставление преференций при решении вопроса о заключении контракта на благоустройство общественной территории.

Также выяснилось, что этот же предприниматель на протяжении ряда лет за свой счет осуществлял ремонт и техническое обслуживание личного автотранспорта чиновника и поставлял строительные материалы. Размер оказанного такими способами вознаграждения составил почти 40 тыс. рублей.

Суд назначил экс-главе Светлинского района назначил наказание в виде штрафа в размере 4,8 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в органах власти в течение семи лет. Приговор не вступил в законную силу.

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