Находка, Приморский край, 9 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Спасатели ГУ МЧС Приморского края готовятся оказать помощь экипажу контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам в заливе Восток Японского моря. Готовится к вылету вертолет МИ-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

Buonasera Китайский контейнеровоз

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Для оказания помощи людям на борту грузового судна из Владивостока отправлено спасательное судно «Лазурит» ФГБУ «Морспасслужба». Людей планируют доставить в аэропорт, где их будут встречать спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю. К месту ЧП также направлены спасатели из Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту контейнеровоза находятся 14 членов экипажа, все они — граждане Китая. Судно шло под флагом Панамы.