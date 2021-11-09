Хьюстон, США, 9 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Граждан России нет в списке пострадавших во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале Astroworld Festival в американском штате Техас. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба генерального консульства РФ в Хьюстоне.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

По данным местных властей, среди погибших и пострадавших во время давки на концерте в городе Хьюстоне граждан России нет.

Напомним, восемь человек погибли в давке во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на открытии музыкального фестиваля в штате Техас. В ходе концерта люди начали теснится возле сцены, несколько человек упали. В толпе началась паника, перешедшая в давку, в результате которой погибли восемь человек, получили травмы около 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рэпер Трэвис Скотт из-за трагедии на музыкальном фестивале в Техасе отказался от участия в фестивале Day N Vegas (Лас-Вегас, США).