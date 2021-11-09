Тюмень, , 07:07 — REGNUM В Тюменской области за год уменьшилось количество подростковых беременностей. Об следует из данных, представленных региональным департаментом здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Беременность Greyerbaby

Матерями за восемь месяцев 2021 года в возрасте до 18 лет стали 77 юных тюменок. За аналогичный период 2020 года их было 89. Самой юной матери 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2021 года в России выплачиваются ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учёт в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации.

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