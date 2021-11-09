Вашингтон, 9 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX сел на воду у восточного побережья США, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Official SpaceX Photos Приводнение Crew Dragon

На борту аппарата находятся команда из четырех астронавтов: Шейн Кимброу (США), Меган Макартур (США), Том Песке (ЕС) и Акихико Хосидэ (Япония). Они выполняли миссию Crew-2, целью которой была смена экипажа Международной космической станции (МКС).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября NASA перенесло третий старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon (миссия Crew-3) из-за задержки возвращения с МКС экипажа миссии Crew-2.