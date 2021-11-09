Луганск, , 07:04 — REGNUM Условия передачи Киеву контроля над границей в Донбассе закреплены в Минских соглашениях, поэтому стремление киевских властей заполучить его путём расставления собственных приоритетов ни к чему не приведёт. Об этом 8 ноября сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

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«Передача контроля над границей в соответствии с минскими соглашениями — это последний шаг всеобъемлющего урегулирования, а я не заметил, чтобы Киев за шесть с половиной лет действия комплекса мер выполнил полностью хоть один из предстоящих передаче границы пунктов — от прекращения огня, до проведения местных выборов», — цитирует РИА Новости собеседника.

Мирошник напомнил, что после прекращения киевскими боевиками огня и отвода вооружений должны быть выполнены другие пункты Минских соглашений, в частности, должны быть проведены местные выборы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал изменение состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) и заявил, что одним из приоритетов её работы станет «возвращение Украине контроля за государственной границей в Донбассе».

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