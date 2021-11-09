Канберра, , 06:57 — REGNUM Игра Project Pen японской студии Atlus получила возрастной рейтинг в Австралии. Об этом 9 ноября сообщает портал Gematsu.

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Проекту был присвоен рейтинг «MA 15+» (контент не рекомендуется показывать детям в возрасте до 15 лет), это означает, что в Project Pen могут присутствовать сцены секса и насилия, кроме того, в игре может быть реализована система покупок игровых ценностей за реальные деньги. Издание отметило, что ранее власти Австралии при выдаче играм Atlus рейтинга никогда не упоминали о внутриигровых покупках.

Напомним, компания Atlus знакома геймерам по играм серий Persona 5, Megami Tensei и Shin Megami Tensei. Отметим, что в 2021 году студия отмечает 25-летие франшизы Persona.

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