Тегеран, , 08:19 — REGNUM 8 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Хейко Маасом обсудил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и необходимость отмены несправедливых санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Маас объявил в своем аккаунте в Twitter, что он совершил телефонный звонок с целью обсуждения предстоящего возобновления ядерных переговоров в Вене. Он отметил, что группа стран 4+1 и Иран в последний раз вели переговоры в австрийской столице в конце октября.

В сообщении нет упоминания о нарушении сторонами ЕС своих обязательств по СВПД или определении сторон, которым необходимо напомнить о необходимости вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке или о прекращении несправедливых санкций.

Однако, по его словам, целью Германии является быстрое возвращение всех сторон к СВПД и его полное выполнение всеми сторонами.