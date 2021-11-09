Манагуа , 9 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Тихом океане вблизи побережья Никарагуа 8 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает государственное телевидение республики.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к юго-западу от населённого пункта Уэуэте (более 10 тыс. жителей), расположенного в 60 километрах к югу от столицы Манагуа. Отмечается, что подземные толчки ощущались жителями всего тихоокеанского побережья Никарагуа.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, о землетрясении магнитудой 5,1 в турецкой провинции Конья сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.