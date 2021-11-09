Рига, , 06:54 — REGNUM Санкции требуется ввести в отношении аэропортов и авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом написал 8 ноября на своей странице в Twitter президент Латвии Эгилс Левитс.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По словам главы республики, он общался по поводу миграционного кризиса с польским лидером Анджеем Дудой. Левитс отметил, что у Польши и Латвии «есть право и обязанность защищать внешние границы ЕС». В происходящем он обвинил режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон написала на своей странице в Twitter, что ЕС необходимо предотвратить приток новых нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС отреагировали на «угрозу мигрантов»