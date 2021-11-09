Тегеран, 9 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 8 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что нормализация торговых отношений являлась одним из обязательств, взятых на себя сторонами в рамках СВПД, которое должно быть полностью выполнено на переговорах в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан сделал эти замечания во время телефонного разговора со своей британской коллегой Лиз Трасс. «Основная часть торговых соглашений между Ираном и Великобританией еще не выполнена», — заявил он, отметив, что ускорение финансовых обменов между двумя странами требует дальнейших усилий со стороны Лондона.

Ссылаясь на старый долг Великобритании перед Тегераном, министр иностранных дел Ирана заявил, что иранский народ имеет право требовать выплатить долг, при этом Лондон должен незамедлительно действовать в этом отношении.

Амирабдоллахиан возложил на США ответственность за нынешнюю ситуацию с СВПД и заявил, что некоторые другие участники сделки усугубили ситуацию своей безответственностью и молчанием в отношении мер Вашингтона.

Министр иностранных дел подтвердил, что успех венских переговоров зависит от снятия санкций, возвращения всех сторон к своим обязательствам, а также предоставления необходимых гарантий для выполнения соглашений.

Министр иностранных дел Великобритании, со своей стороны, выразила удовлетворение назначением даты нового заседания Совместной комиссии по СВПД и заявила, что три европейские страны полны решимости продолжить переговоры.