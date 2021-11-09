Хабаровск, , 06:52 — REGNUM Любопытных туристов организованно и за деньги возят на место крушения самолёта АН-26 в Хабаровском крае. Группы собирают предприимчивые жители региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков.

Место крушения самолёта АН-12 авиакомпании «Гродно» под Иркутском Правительство Иркутской области

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Самолёт упал на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Инспекторы заповедника зафиксировали нарушения правил посещения этой особо охраняемой территории в связи с интересом к крушению воздушного судна.

«В минувшую субботу мы зафиксировали 22 нарушения гражданами посещения ООПТ в районе горы Хребтовой. Причём в место, куда, во-первых — добраться не так легко, во-вторых — где совсем недавно погибли люди, в-третьих — где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками», — объяснил руководитель заповедника «Большехехцирский» Антон Фетисов.

Он также рассказал, что видел в соцсетях объявление на туристических аккаунтах, в котором предлагалось посмотреть на останки крушения самолёта. Организатор похода собирает группы любопытных, люди высказывают интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт АН-26 пропал с радаров 22 сентября, на следующие сутки были обнаружены его останки. В авикатастрофе погибли все шесть человек, находившихся на борту.