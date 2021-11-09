Хабаровск, 9 ноября 2021, 06:52 — REGNUM Любопытных туристов организованно и за деньги возят на место крушения самолёта АН-26 в Хабаровском крае. Группы собирают предприимчивые жители региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков.
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Самолёт упал на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Инспекторы заповедника зафиксировали нарушения правил посещения этой особо охраняемой территории в связи с интересом к крушению воздушного судна.
Он также рассказал, что видел в соцсетях объявление на туристических аккаунтах, в котором предлагалось посмотреть на останки крушения самолёта. Организатор похода собирает группы любопытных, люди высказывают интерес.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт АН-26 пропал с радаров 22 сентября, на следующие сутки были обнаружены его останки. В авикатастрофе погибли все шесть человек, находившихся на борту.