Тегеран, , 08:17 — REGNUM 8 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 439, причем 140 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 140 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 127 439», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа был выявлен 8341 новый случай заражения COVID-19, при этом 1164 человека были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 615 460 пациентов из общего числа 5 996 155 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3669 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 55 391 778 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.