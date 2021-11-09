Москва, , 06:50 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в шестиэтажном доме в центре Москвы. Об этом 9 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Пожар

ЧП произошло в жилом доме, расположенном на улице Средняя Переяславская в Мещанском районе. Пожар произошёл в одной из квартир, площадь горения составила 15 кв. метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания десять человек. Возгорание было оперативно ликвидировано, в очаге пожара было обнаружено тело погибшего. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате пожара в 12-этажном жилом доме в районе Бирюлёво Западное на юге Москвы.

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