Тегеран, , 08:17 — REGNUM Иранский спортсмен по фитнесу и бодибилдингу завоевал золотую медаль на всемирных соревнованиях по классическому телосложению, проходивших в Испании. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 ноября.

Фаршад Валипур получил золотую медаль, заняв первое место в соревнованиях по бодибилдингу. Член национальной сборной Ирана по бодибилдингу, Валипур ранее выигрывал чемпионаты Азии и мира.

Сборная Ирана по бодибилдингу завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, заняв первое место на соревнованиях, проходивших в Испании.

Иран был представлен во всех пяти категориях на конкурсе. Али Аскари, Касем Аббаспур и Фаршад Валипур завоевали золотые медали. В то же время Саджад Хейдари завоевал серебро, а Навид Самаи получил бронзу.

Несмотря на высокую конкуренцию, Валипур также завоевал общий титул в мировом классическом телосложении.