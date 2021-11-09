Тегеран, , 08:16 — REGNUM 8 ноября афганский председатель совместной торговой палаты Кабула и Тегерана заявил, что его страна возобновит импорт нефти, газа и топлива из Ирана со следующей недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Данный шаг снизит цены на нефтепродукты, которые выросли за последние два месяца из-за прекращения импорта топлива из Ирана», — заявил Мира Ян Сулейман Хейл.

Согласно сообщениям, Иран экспортировал 400 000 тонн топлива в Афганистан с мая 2020 по май 2021 года.

За последние два десятилетия Иран и Афганистан стали свидетелями растущего торгового обмена. Усилия официальных лиц двух стран могут повысить нынешний уровень обмена.

Ранее в октябре 2021 года представитель движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Забихулла Муджахид заявил, что делегации Афганистана и Тегерана достигли важных договоренностей по экономическим вопросам и расширению двустороннего сотрудничества.