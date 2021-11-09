Красноярск, , 06:48 — REGNUM Марк Петровский, одержавший победу на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия), вернулся в Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в министерстве спорта Красноярского края.

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В аэропорту 22-летнего спортсмена встретили министр спорта края Павел Ростовцев, представители региональной федерации бокса, друзья и болельщики. Петровский поблагодарил всех за поддержку и показал свой чемпионский пояс, завоёванный в весовой категории свыше 92 кг.

«Спасибо всем, кто поддерживал, болел, писал мне во время соревнований», — обратился спортсмен к собравшимся.

«Это мой первый зарубежный турнир и сразу чемпионат мира. Я просто счастлив, что удалось победить», — добавил Петровский.

В ближайшее время он планирует вернуться в город Минусинск, где продолжит работу в полиции, в уголовном розыске. Также впереди у боксёра олимпийский цикл (летние Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году).

Напомним, в финальном бою на чемпионате мира Петровский победил Давита Чалояна из Армении. Золотая медаль красноярского спортсмена на чемпионате мира в самой тяжёлой весовой категории — первая за 18 лет в копилке российской сборной.

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