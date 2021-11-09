Тегеран, 9 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 8 ноября главы торговых палат Ирана и Омана встретились в Тегеране, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области здравоохранения и туризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава торговой палаты Омана Редха бин Джума Аль Салех находится в Тегеране для участия в 5-м Международном конгрессе исламских стран по вопросам здравоохранения по приглашению Центра развития оздоровительного туризма для исламских стран и Тегеранской ассоциации оздоровительного туризма.

Он встретился с президентом торговой палаты Ирана Голамхоссейном Шафи, где представители двух стран обсудили расширение взаимодействия в области торговли, экономики и туризма между Ираном и Оманом.

8 ноября в Тегеране состоялся 5-й Международный конгресс исламских стран по здравоохранению, в котором приняли участие должностные лица и агенты здравоохранения из Ирана, Турции, Ирака, Омана, Туниса, Индии, Германии, Европейского Союза и ряда международных организаций.