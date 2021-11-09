Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Армении и Азербайджану следует усилить взаимодействие для решения неурегулированных вопросов между странами, связанных с Нагорным Карабахом, заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс в официальном обращении.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом», — заявил он.

Прайс добавил, что Вашингтон призывает к расследованию всех возможных случаев нарушения прав человека во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Кроме того, он подчеркнул важность полного обмена пленными между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном по Нагорному Карабаху. Отмечалось, что переговоры приурочены к подписанию трехстороннего заявления по мирному урегулированию, подписанного Россией, Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года.