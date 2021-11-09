Киев, , 06:45 — REGNUM Состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе частично изменится после перестановок в украинском правительстве, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский в окопе President.gov.ua

В Telegram-канале администрации украинского лидера он сообщил, что после назначения на должность министра обороны Украины Алексея Резникова к работе в группе присоединится новый вице-премьер Ирина Верещук, которая возглавляет министерство по так называемой реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины.

«Делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов. Уже есть задание у (врио первого замглавы делегации в ТГК — ред.) Андрея Костина — на него временно возложены обязанности первого заместителя главы украинской делегации», — сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что приоритетными направлениями работы обновлённой команды станут «освобождение удерживаемых лиц», «обеспечение нормальных условий деятельности КПП на линии соприкосновения» и создание подгруппы, которая займётся «возвращением Украине контроля за государственной границей в Донбассе».

Ранее спикер украинской делегации в ТГК по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что киевские власти вместе с иностранными партнёрами разработало план широкомасштабной оборонной операции с возможностью контрнаступления на случай военного конфликта с Россией

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