Тегеран, 9 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 7 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил покушение на жизнь премьер-министра Ирака, отметив, что такие действия удовлетворяют интересы тех, кто намерен подорвать стабильность, независимость и территориальную целостность Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своём заявлении Хатибзаде осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадими и подтвердил устойчивую, неизменную позицию Исламской Республики Иран в поддержке стабильности, безопасности и мира в Ираке. Он призвал все стороны проявлять бдительность в отношении заговоров, направленных против безопасности и развития соседней страны.

«Такие события отвечают интересам тех сторон, которые стремятся нарушить стабильность, безопасность, независимость и территориальную целостность Ирака в течение последних 18 лет и преследуют свои злые цели в регионе, создавая террористические группы и устраивая беспорядки», — сообщил пресс-секретарь.

Выразив удовлетворение по поводу выживания премьер-министра Ирака, Хатибзаде также выразил надежду, что народ, правительство и политические движения Ирака создадут основу для развития страны посредством единства и сочувствия.