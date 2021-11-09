Тегеран, , 08:15 — REGNUM 7 ноября советник по торговле и инвестициям премьер-министра Пакистана Абдул Разак Дауд заявил, что Иран играет важную роль в объединении стран региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии закрытия девятого заседания совместного ирано-пакистанского торгового комитета, Разак Дауд отметил, что данное мероприятие привело к достижению новых соглашений и укреплению экономических отношений.

Он подчеркнул, что на этой встрече были решены различные вопросы, отметив, что соглашения между Ираном и Пакистаном помогут улучшить региональные связи. Далее Разак Дауд заявил, что сотрудничество между Тегераном и Исламабадом принесет пользу ближневосточному региону.

На девятом заседании совместного ирано-пакистанского торгового комитета обсуждались такие вопросы, как подписание преференциальных контрактов и соглашений о свободной торговле между двумя странами, а также организация торговых выставок.

На встрече присутствовали высокопоставленные представители иранских и пакистанских властей, а также представители деловых кругов.