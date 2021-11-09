Тегеран, 9 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 7 ноября министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садатинеджад предложил, чтобы Исламабад и Тегеран могли использовать свои собственные валюты для решения проблем в рамках проведения торговых обменов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно веб-сайту министерства сельского хозяйства, Садатинеджад сделал это замечание в ходе встречи с Абдул Разаком Даудом, советником премьер-министра Пакистана по вопросам торговли, текстильной промышленности, промышленности, производства и инвестиций.

«Пакистан и Иран поддерживают долгосрочные отношения, имеют общие границы, а также общую религию, культуру и племена, что может помочь улучшить торговые связи», — отметил иранский министр.

Он также подчеркнул: «Две страны не являются конкурентами с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции, но они дополняют друг друга. Кроме того, новая администрация в Иране уделяет приоритетное внимание бартерной торговле с соседними государствами».

«Учитывая существующую кампанию санкций против Ирана, финансовая торговля между двумя странами может осуществляться путем обмена валют обеих стран в целях устранения торговых препятствий», — сообщил иранский представитель.