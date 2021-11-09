Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:41 — REGNUM На Среднем Урале проверят условия проживания детей с отцом одиночкой после выхода программы на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сотрудник СКР

СУ СКР по ЯО

На одном из федеральных каналов 8 ноября вышла программа, участником которой стала семья из Нижнего Тагила. Трое детей в ней проживают с отцом одиночкой. Мать несовершеннолетних умерла. А ее родственники в смерти винят отца детей. Якобы он убил свою жену. Кроме того, женщины утверждают, что отец одиночка якобы употребляет наркотические средства, поэтому оставлять с ним детей нельзя.

Дело получило широкий резонанс. Теперь региональный СК России проверит, как же на самом деле живет семья. После проверки будет принято процессуальное решение. Дело на личный контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.