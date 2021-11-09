Тегеран, , 08:12 — REGNUM 7 ноября иранская армия приступила к проведению основных этапов учений «Зонфакар-1400» в регионе Макран на юго-востоке страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В манёврах должны принять участие пехота, корабли, беспилотные летательные аппараты и реактивные самолеты армии Ирана. Организатор военных учений заявил, что мониторинг воздушного пространства страны и места манёвров будет осуществляться в южных национальных водах.

Адмирал Махмуд Мусави также сообщил, что армейские пилоты и беспилотники будут осуществлять воздушное патрулирование во время учений. «Безопасность в регионе Западной Азии будет обеспечена благодаря единству между странами региона», — заявил чиновник.

Далее он сообщил, что послание учений Zolfaqar-1400 заключается в установлении дружбы с опорой на возможности стран региона.

Прибрежный регион Макран протягивается от иранского стратегического порта Чабахар и достигает Джаска в южной иранской провинции Ормузган.