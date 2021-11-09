Тегеран, 9 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 7 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран передал соболезнования Сьерра-Леоне в связи с гибелью десятков людей в результате взрыва бензовоза. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде выразил глубокую скорбь и сожаление в связи с гибелью десятков граждан Сьерра-Леоне в результате взрыва бензовоза.

Хатибзаде выразил сочувствие правительству и народу страны, а также пожелал терпения семьям погибших.

По сообщениям СМИ, в Сьерра-Леоне взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 90 человек и десятки других получили ранения. Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице страны Фритауне 5 ноября около 22:00 по местному времени.