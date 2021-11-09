Екатеринбург, 9 ноября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началось строительство трамвайной ветки в Академический район. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Подрядчик начал подготовительные работы. Строительство ветки планируют завершить к 2024 году. При должном финансировании подрядчик проведёт работы до 300-летия города, заявили в мэрии Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уфа и Екатеринбург получат из федерального бюджета 1,1 млрд. рублей на развитие инфраструктуры. Часть средств будет направлена и на строительство трамвайной ветки в Академический район города.