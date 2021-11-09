Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Снижение своего рейтинга до рекордно низких показателей прокомментировал президент США Джозеф Байден. Свою позицию он пояснил в интервью телеканалу WKRC-TV.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Исследование, проведённое газетой USA Today и Саффолкским университетом показало, что рейтинг одобрения жителями страны действий американского лидера упал до рекордно низких 37,8%. Ведущий поинтересовался у Байдена его мнением относительно результатов опроса.

Президент США пояснил, что участвуя в предвыборной гонке он не опирался на данные социологических исследований и указал, что цифры одобрения могут расти и падать, а ситуация может измениться по мере продвижения повестки его администрации в Конгрессе США. Американский лидер выразил уверенность в том, что эта повестка окажет «значительное влияние» на жизнь американцев.

Также президент США отметил, что довольно большое число жителей страны испытывает беспокойство в условиях безработицы, энергетического кризиса и пандемии коронавируса. Однако при этом, по мнению Байдена, его рейтинг не ниже, чем у экс-президентом Барака Обамы и Билла Клинтона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действия Байдена на посту главы государства оценивают отрицательно 59% опрошенных американцев.

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