Москва, , 06:33 — REGNUM Во вторник, 9 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Конец осени © Вячеслав Синкевич

В ночь на 10 ноября в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер северный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём, к вечеру понижение до — 7 °C. Ночью — −7… −2 °C.

В среду, 10 ноября, днём в столице ожидается −1… +1 °C, по области −3… +2 °C, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −5… +0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, «Желтый» уровень погодной опасности введен из-за гололедицы на территории Москвы и Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы