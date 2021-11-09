Хабаровск, , 06:29 — REGNUM В Хабаровском крае 9 ноября опрокинулся автобус с 25 пассажирами. ДТП произошло между селом Вознесенское и городом Амурск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП с междугородним автобусов 40.mchs.gov.ru

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Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Один из пассажиров госпитализирован. Автобус опрокинулся, съехав в кювет. Причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением.

«Люди самостоятельно попутным транспортном покинули место происшествия. Помощь прибывших пожарно-спасательных подразделений для деблокирования пассажиров не потребовалась», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край пришёл циклон. Движение общественного транспорта прекращено на дорогах Хабаровск — Лидога — Ванино, Николаевск-на-Амуре — п. Озерпах, с. Селихино — Николаевск-на-Амуре.