Ульяновск, , 06:27 — REGNUM В Ульяновской области после выхода из периода нерабочих дней ужесточили требования к предприятиям в части допуска сотрудников к очной работе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

За работой Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Глава региона Алексей Русских подписал указ о введении режима повышенной готовности в новой редакции. Согласно поправкам, вводятся ограничения на предприятиях в отношении отдельных категорий сотрудников: речь идёт о беременных женщинах, работниках старше 60 лет без прививки от COVID-19 и лицах с хроническими заболеваниями.

«Они должны быть переведены на дистанционную работу, несмотря на важность их нахождения на рабочем месте», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ульяновской области привились от ковида более 468,7 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 452 тыс. человека.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновскую область передано более 523 тыс. комплектов четырёх видов российских вакцин, в настоящее время остаются свободными свыше 54 тыс. доз.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область получила крупную партию вакцин от коронавируса