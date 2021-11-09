Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Отметку в $3 трлн превысил объем рынка криптовалют в мире, 8 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Это произошло из-за повышения стоимости криптовалют Ether и биткойн, которые выросли в цене соответственно на 3% (до $67 тыс.) и 5,6% (до $66,414 тыс.). Кроме того, существенный рост продемонстрировали Binance Coin и Solana.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября американское министерство финансов потребовало от Конгресса США отрегулировать stablecoin — криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или товаров. В ведомстве отметили, что в противном случае мошенники смогут наживаться на банковской системе государства.

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