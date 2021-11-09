Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Соединенные Штаты могут потерять лидерство в плане технологического развития вооружений, если минобороны США не приложит усилий для внедрения инноваций в военно-промышленный комплекс, заявила замглавы Пентагона Хайди Шу в ходе выступления на мероприятии в Университете Карнеги — Меллона.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для того чтобы справиться с этими вызовами и оставаться впереди наших противников, министерство должно использовать выдающуюся инновационную экосистему как внутри страны, так и по всему миру», — заявила она.

По словам Шу, противники США уже используют ряд новых технологий и применяют кибератаки, а также гиперзвуковое оружие. Она отметила, что Соединенные Штаты могут потерять лидерство, если не будут продвигать науку и разрабатывать новые технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах американской корпорации Google возобновить сотрудничество с министерством обороны США в рамках военного контракта. По данным источников, Google займется облачными технологиями и разработками в области искусственного интеллекта.