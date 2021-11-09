Новосибирск, 9 ноября 2021, 06:18 — REGNUM Жительница Новосибирска засняла на камеру телефона, как поздно вечером накануне, 8 ноября, дорожники укладывают асфальт в слякоть. При этом один их рабочих попытался помешать женщине снимать происходящее.

Асфальтирование дороги
Асфальтирование дороги
Ang.af.mil

«Мало того, что бюджетные деньги тратятся впустую, так рабочие ещё руки распускают»,цитируют горожанку «НГС Новости».

Уточняется, что дорожники укладывали асфальт на улице Блюхера в районе пересечения с улицей Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. В это время в городе было около 0 °C.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября потребовал ужесточить контроль за соблюдением нормативов дорожного строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Травников потребовал ужесточить контроль за дорожным работами